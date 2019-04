Von: Redaktion DER FARANG | 09.04.19

HUA HIN: Die Stadt will in Zusammenarbeit mit der Behörde für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz die am Tempel Khao Takiab lebenden langschwänzigen Makaken kastrieren lassen. So soll die Population langfristig reduziert werden.

Auf dem Berg rangeln über 1.000 Affen um die ihnen von Touristen zugeworfene Nahrung. Die Makaken haben ihr Essverhalten geändert, weil sie von Touristen gefüttert werden. Sie suchen nicht mehr in freier Wildbahn nach Essen. Eine 38-jährige Frau aus Bangkok hat die Notlage der Affen erkannt und auf Facebook eine Spendenaktion initiiert. Inzwischen hat sie das Spendenkonto geschlossen und für 116.959 Baht 100 Säcke Futter und Wasserbehälter für die Affen gekauft. Sie wird mit freiwilligen Helfern die Versorgung der Makaken überwachen. Die Stadt hat sich bereiterklärt, die Wasserbehälter zu füllen. Laut Saroj Chanlad, Chef der Tiergesundheitsabteilung von Prachuap Khiri Khan leben an drei Standorten in der Provinz etwa 5.000 Langschwanzmakaken.