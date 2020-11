Majestätsbeleidigung: Zwölf Anführer sollen angeklagt werden

Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.20

Mit Farbe bombardierte Nationalflagge vor dem Polizeihauptquartier in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die Polizei hat zwölf Anführer der Anti-Establishment-Gruppe Khana Ratsadon vorgeladen, um sie wegen ihrer führenden Rolle bei Protesten für eine umfassende Reform der Monarchie wegen Majestätsbeleidigung anzuklagen.

Die Entscheidung der Polizei, sich auf den Paragraphen 112 des Strafgesetzbuches zu berufen, erfolgt im Hinblick auf weitere Massenproteste der Khana-Ratsadon-Gruppe. Angeklagt werden sollen: Parit „Pinguin" Chivarak, Panasaya „Rung" Sitthijirawattanakul, Panupong Jardnok, Anon Nampa, Passaravalee „Mind" Thanakitvibulphol, Chanin Wongsri, Chuthatip Sirikhan, Tadthep Ruangprapaikitseri, Atthaphol Buapat, Chukiat Saengwong, Sombat Thongyoi und Piyarat Chongthep.

Berichten zufolge hat die Polizei in mehreren Bezirken um Haftbefehle ersucht, aber die Gerichte sollen ihre Anträge mit der Begründung abgelehnt haben, dass diese Protestführer Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens seien und einen festen Wohnsitz hätten. Die Gerichte empfahlen der Polizei, stattdessen Vorladungen auszustellen.

Parit schrieb in seinem Facebook-Posting, er habe die Vorladung wegen zwei Anklagepunkten am Dienstagabend in seiner Wohnung erhalten: nämlich Majestätsbeleidigung und Verstoß gegen das Gesetz über Computerkriminalität. Er mache sich über die Anklagepunkte keine Sorgen, „weil die Decke bereits durchbrochen wurde".