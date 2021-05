Majestätsbeleidigung: Teenager steht vor Gericht

Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.21

BANGKOK: Ein Teenager, der zum Zeitpunkt seines angeblichen Vergehens noch keine 18 Jahre alt war, wurde unter Thailands drakonischem Gesetz zur Verunglimpfung des Königshauses, bekannt als Artikel 112, angeklagt. Der Jugendliche hatte im Dezember an einer Kundgebung teilgenommen, auf der eine Reform der Monarchie des Landes gefordert wurde, berichten die Thai Lawyers for Human Rights (TLHR).

Die Entscheidung, Anklage wegen Majestätsbeleidigung („Lèse Majesté") zu erheben, wurde am 9. April getroffen, wurde aber erst am Montag bekannt, als der Teenager sich beim Zentralen Jugend- und Familiengericht meldete. Der 18-Jährige wurde im Januar von der Polizei angeklagt. Er war 17 Jahre alt, als er sich im vergangenen Jahr der Demonstration anschloss. Ihm wird vorgeworfen, eine Rede gehalten zu haben, in der er die Monarchie beleidigt haben soll. Der Jugendliche bestreitet die Vorwürfe, das Gericht ließ ihn am Montag gegen eine Kaution von 5.000 Baht frei. Die nächste Anhörung ist am 11. Juni.

Der Teenager drückte seine Besorgnis über die Strafverfolgung aus und betonte, dass es in vergangenen Fällen gegen Demonstranten Ungerechtigkeit gegeben habe und dass die Verfolgung von politischen Demonstranten es schwieriger mache, für die Demokratie in Thailand zu kämpfen. Sein Vater sagte TLHR: „Mein Sohn sollte nicht strafrechtlich verfolgt werden, nur weil er seine Meinung äußerte.“ Der Jugendliche, der auch ein LGBTQ-Aktivist ist, wurde mit fünf Anklagen konfrontiert, darunter „Lèse Majesté“, Aufruhr und Verstoß gegen das Notstandsdekret.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Minderjähriger wegen Majestätsbeleidigung angeklagt wird. Im Jahr 2017 wurden sechs Teenager, darunter ein 14-jähriger Junge, wegen des Verbrennens königlicher Porträts in der Provinz Khon Kaen verurteilt.