Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.20

BANGKOK: Das Außenministerium reagierte am Wochenende auf einen Sprecher des UN-Hochkommissars für Menschenrechte in Genf, der seine Besorgnis über Thailands Inhaftierung von pro-demokratischen Aktivisten, darunter ein Minderjähriger, unter dem Gesetz für Majestätsbeleidigung äußerte.

Laut Tanee Sangrat zielt das thailändische Gesetz gegen Majestätsbeleidigung nicht darauf ab, die Rechte der Menschen auf freie Meinungsäußerung zu beschneiden. Diese Art von Gesetz gebe es in vielen Ländern, um die Würde der königlichen Familien zu schützen, ähnlich wie das Verleumdungsgesetz es für jeden thailändischen Bürger tue. Wenn eine Anklage wegen Majestätsbeleidigung formell erhoben werde, geschehe dies in Übereinstimmung mit einem ordnungsgemäßen Verfahren, wobei in vielen Fällen eine königliche Begnadigung erfolge.

In Bezug auf die Anklage eines 16-jährigen Demonstranten nach Paragraph 112 sagte Tanee, dass der Fall dem Jugendgericht vorgelegt wurde und dieses einen Antrag auf Haft abgelehnt und dem Minderjährigen stattdessen eine bedingte Kaution gewährt habe. „Ich möchte darauf hinweisen, dass in den vergangenen Monaten Demonstranten nicht verhaftet wurden, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung wahrgenommen haben. Die Festgenommenen hatten gegen andere thailändische Gesetze verstoßen, und die meisten von ihnen wurden bereits wieder freigelassen", betonte der Sprecher des Außenministeriums.

Das UN-Menschenrechtsgremium äußerte sich am Freitag alarmiert über Thailands Inhaftierung von pro-demokratischen Aktivisten, darunter ein Minderjähriger im Alter von 16 Jahren, unter dem Gesetz der Majestätsbeleidigung. „Wir sind zutiefst beunruhigt über den Schritt der thailändischen Behörden, in den letzten Wochen mindestens 35 Demonstranten, darunter auch einen 16-jährigen Studenten, unter Artikel 112 - der Majestätsbeleidigungsvorschrift des thailändischen Strafgesetzbuches - anzuklagen", hieß es in einer Erklärung des Menschenrechtskomitees der Vereinten Nationen.