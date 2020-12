Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.20

BANGKOK: Der Vater eines 16-jährigen Schülers, der wegen Majestätsbeleidigung angeklagt ist, postete auf Facebook, dass die Familie ihm in dieser schwierigen Zeit beistehen werde und hoffe, dass nicht noch mehr Familien den gleichen Schmerz ertragen müssten.

Der Jugendliche nahm am 29. Oktober an einem Anti-Regierungsmarsch auf der Silom Road teil und trug ein ärmelloses Oberteil mit einer Botschaft, die den Namen Seiner Majestät des Königs enthielt. Der Schüler sieht sich nun einer Anklage wegen Majestätsbeleidigung gegenüber, auf die eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren steht. Seine Eltern begleiteten ihn am Donnerstag zur Polizei. Er wurde zum Zentralen Jugend- und Familiengericht zur Befragung gebracht und dann gegen Kaution freigelassen.