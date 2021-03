Von: Redaktion DER FARANG | 25.03.21

BANGKOK: Das Strafgericht hat einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution von Chukiat „Justin“ Saengwong abgelehnt, einem Mitglied der pro-demokratischen Ratsadon-Gruppe, der aufgrund eines vom Gericht erlassenen Haftbefehls in Untersuchungshaft sitzt.

Der 30-Jährige wurde wegen seiner Beteiligung an einer Reihe von Protesten, zuletzt am 20. März, wegen mehrerer Vergehen angeklagt, unter anderem wegen Majestätsbeleidigung und Anstiftung zu Unruhen nach den Paragraphen 112 und 116 des Strafgesetzbuches sowie wegen Verstoßes gegen das Notstandsdekret.

Die Polizei behauptet, Chukiat habe während der Demonstration am Samstag vor dem Obersten Gerichtshof an der Ratchadamnoen Allee im Bangkoker Stadtteil Phra Nakhon ein Stück Papier mit beleidigenden Worten beschrieben, direkt an einem Porträt Seiner Majestät des Königs. Beamte hatten die Aktion mit einer Kamera aufgezeichnet.

Anschließend sollen einige Demonstranten das Porträt in Brand gesetzt haben, andere hingegen löschten die Flammen. Als die Polizei die Demonstranten aufforderte, aufzuhören, warfen diese laut Polizei mit Flaschen, Ping-Pong-Bomben und Geschossen aus Steinschleudern auf Beamte.

Die Polizei von Chana Songkhram beantragte am Dienstag per Videokonferenz beim Strafgericht die Genehmigung, Chukiat für zwölf Tage in Haft zu nehmen, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Das Gericht genehmigte den Antrag der Polizei. Ein Abgeordneter beantragte die Freilassung von Chukiat gegen eine Kaution von 1,1 Millionen Baht. Die Richter lehnten den Antrag auf Freilassung gegen Kaution mit der Begründung ab, dass der Festgenommene im Falle seiner Freilassung erneut ähnliche Straftaten begehen könnte.