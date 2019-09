OSLO (dpa) - Mehr als acht Jahre nach den Anschlägen in Oslo und Utøya mit 77 Toten wird in Norwegen ein Mahnmal zu Ehren der Opfer enthüllt.



Das Monument «Jernrosene» (deutsch: die Eisenrosen) besteht aus rund 1.000 eisernen Rosennachbildungen, die an die Reaktion der Norweger in ihrer Hauptstadt Oslo erinnern sollen: Damals hatten Tausende Menschen in den Tagen und Wochen nach den Anschlägen Rosen vor dem Dom der Stadt abgelegt und den Platz damit in ein Blumenmeer verwandelt. Am selben Ort soll nun am Samstag das Projekt der Künstler Tobbe Malm und Tone Karlsrud enthüllt werden - die Rosen wurden dabei von Menschen aus aller Welt geschmiedet, darunter auch Überlebende und Angehörige der Opfer. Zur Eröffnung werden unter anderen Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit erwartet.

Der Rechtsterrorist Anders Behring Breivik hatte am 22. Juli 2011 zunächst eine Autobombe im Regierungsviertel von Oslo gezündet und im Anschluss auf der Insel Utøya Dutzende Teilnehmer eines Ferienlagers der Jugendorganisation der sozialdemokratischen Arbeiterpartei erschossen. Insgesamt wurden bei den Anschlägen 77 Menschen getötet.