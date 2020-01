Mahidol-Forscher auf Antarktis-Expedition

BANGKOK: Die Mahidol-Universität in Bangkok hat Wissenschaftler beauftragt, Messgeräte für kosmische Strahlung in der Antarktis zu installieren, um Klimadaten zu erheben.

Die Exkursion erfolgt im Rahmen des Projekts „Aim Far: Research in Antarctica“, das in Zusammenarbeit verschiedener nationaler und internationaler Universitäten erfolgt, insbesondere in Australien, die das Forschungsprogramm der Mahidol-Universität finanziell unterstützen.



Vor einer Woche reisten Alejandro Rivera Saiz, Dozent an der Fakultät für Physik der Mahidol-Universität und Pradiphat Muangha, Doktorand in Physik, zur Mawson-Forschungsstation in der Antarktis, um die Messgeräte zu installieren. Die Klimadatenerhebung erfolgt im Rahmen eines Netzwerkes von internationalen Forschungsgruppen für kosmische Strahlung und Weltraumphysik. Sie sollen die Datenkapazität des Zusammenschlusses erhöhen und die akademische Erforschung der Weltraumphysik in Thailand verbessern.