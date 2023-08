Mafia in der Schweiz: Polizeichefin verlangt verschärften Kampf

ZÜRICH: Die italienische Mafia nutzt die Schweiz nach Analysen der Polizei nicht nur als Rückzugsort, sondern ist in der Wirtschaft aktiv. Die Direktorin des Bundesamts für Polizei (Fedpol) Nicoletta della Valle, verlangt einen schärferen Kampf gegen diese organisierte Kriminalität, wie der «Tages-Anzeiger» und andere Tamedia-Zeitungen am Donnerstag berichteten. «Mafiosi fühlen sich in der Schweiz relativ sicher», sagte della Valle den Zeitungen. «Das müssen wir ändern. Wir müssen sie stören.» Das Fedpol nennt schon 30 Standorte in der Schweiz, an denen die Mafia nach ihrer Überzeugung aktiv ist.

«Die Mafia passt sich an», sagte della Valle. «Sie ist immer dort, wo sich viel Geld machen lässt: Waffen, Drogen, Geldwäsche, Menschenhandel. Daneben gibt es auch legale Aktivitäten, beispielsweise im Bauwesen oder im Gastgewerbe.» Sie nannte den Fall einer von der Mafia kontrollierten Baufirma, die bei einer Ausschreibung eine besonders günstige Offerte eingereicht hatte. «Dann ist aber das Material schlecht. Die Arbeiter sind miserabel bezahlt, werden ausgebeutet, die Arbeitssicherheit ist lausig, Umweltschutzvorschriften werden ignoriert.»

Kolleginnen aus den Niederlanden und Belgien hätten sie davor gewarnt, mit dem Durchgreifen zu lange zu warten. In den Ländern gebe es heute Gebiete mit Gewalt auf der Straße, «in denen sich selbst die Polizei kaum mehr zeigen kann». Sie verlangt, dass mehr Täter ausgewiesen oder mit Einreisesperren belegt werden, auch solche, die in der Schweiz leben, Familie haben und arbeiten. Außerdem müssten gezielte Mehrwertsteuerprüfungen durchgeführt und Baustellen kontrolliert werden.