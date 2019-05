Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.19

KAMPHAENG: Die Touristenpolizei fahndet nach mehreren Männern, die Nacktfotos online verbreitet haben.

Erstmals waren Twitter-Nutzer auf Fotos von einer Gruppe nackter Männer gestoßen. Die Fotos zeigen sie an mehreren wichtigen Orten in der Provinz, darunter im Stadion, in einer Schule, in einigen Touristenzielen, in Toiletten einer Tankstelle, in einer Bewässerungsanlage und in einer Münzwäscherei. Die Immigrationspolizei hat die Stellen auf den Fotos überprüft, aber keine Hinweise auf die Männer gefunden. Anwohner teilten der Polizei mit, sie schliefen nachts und hätten nichts gesehen.