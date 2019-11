KOPENHAGEN (dpa) - Drei Männer müssen in Dänemark mit Haftstrafen rechnen, weil sie Drohnenteile an die Terrormiliz Islamischer Staat geschickt haben.

Ein Gericht in Kopenhagen befand die Drei am Donnerstag für schuldig, die Aktivitäten des IS durch die Lieferung von Kameraausrüstung, Drohnen und anderen Gegenständen unterstützt zu haben, wie die Kopenhagener Polizei auf Twitter mitteilte. Das Strafmaß soll nach Gerichtsangaben am 6. Dezember verkündet werden.

Den drei Männern wird vorgeworfen, Drohnenteile über einen Mittelsmann in der Türkei an den IS geschickt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wollte, dass sie nach dem Terrorismus-Paragrafen verurteilt werden, was lebenslange Haftstrafen nach sich gezogen hätte. Davon blieben die Angeklagten, die seit längerem in Untersuchungshaft sitzen, aber verschont. Der ihrer Verurteilung zugrundeliegende Paragraf sieht Gefängnisstrafen in Höhe von bis zu sechs Jahren vor.