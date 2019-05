Von: Redaktion DER FARANG | 17.05.19

NAKHON RATCHASIMA: Ein 15-jähriges Mädchen hat ihr Neugeborenes auf einem Feld lebendig begraben.

Die junge Mutter befindet sich in Schutzhaft. Der Junge wird im Hospital Chumpuang behandelt. Die Eltern des Mädchens haben darum gebeten, das Neugeborene nach der Entlassung aus dem Hospital aufzunehmen.

Ein 41-jähriger Dorfbewohner hatte am Mittwoch in der Nähe einer Maniokplantage Kühe beaufsichtigt, als sein Hund bellte. Er lief zu der Stelle, an der sein Hund die Erde aufriss und sah ein Babybein aus dem Erdreich ragen. Der Mann grub das Neugeborene aus und trug es in sein Dorf Ban Nong Kham. Von dort wurde es in das Hospital gebracht. Die Polizei erfuhr, dass ein 15-jähriges Mädchen in der Nähe des Ortes eine ungewöhnliche Menge Damenbinden gekauft hatte. Als die Beamten es befragten, gab die 15-Jährige zu, dass sie den Jungen zur Welt gebracht und ihn begraben hatte, aus Angst, dass ihr Vater die Geburt herausfinden und es bestrafen würde.