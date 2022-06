Von: Björn Jahner | 14.06.22

MAE SOT: Die vom Repräsentantenhaus eingesetzte Kommission, die sich mit der Entwicklung eines „Entertainment-Zentrums“ in Mae Sot an der thailändisch-myanmarischen Grenze in der Provinz Tak im Nordwesten des Landes befassen soll, traf am Montag mit lokalen Behörden für Gespräche zusammen.

Die Gespräche konzentrierten sich auf Investitionsvorschriften, Geschäftsabläufe und Maßnahmen zur Verhinderung von illegalem Glücksspiel, sagte der Bhumjaithai-Abgeordnete Boonlue Prasertsopa, der stellvertretender Vorsitzender der Kommission ist.

Er fügte hinzu, dass die am Montag gesammelten Informationen zusammengefasst und dem Unterhaus zur Prüfung vorgelegt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass das Projekt die lokalen Interessen nicht beeinträchtigt.

In der Zwischenzeit bestätigte der Sekretär der Kommission, Pakpoom Boonpramuk, dass eine Studie über die Möglichkeit der Eröffnung eines „Unterhaltungskomplexes“ – zu dem auch ein Kasino gehören soll – in Mae Sot auch berücksichtigt habe, dass viele Kasinos auf der anderen Seite der Grenze bereits in Betrieb seien.

Mae Sot hat eine gemeinsame Grenze mit der myanmarischen Stadt Myawaddy.

Ausschuss des Repräsentantenhauses sammelt Reaktionen auf den Plan eines Unterhaltungszentrums in Mae Sot Er fügte hinzu, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine angemessene Machbarkeitsstudie durchgeführt werde, um festzustellen, ob die Einwohner von Mae Sot und der umliegenden Gebiete dieses „legale Vergnügungszentrum“ akzeptabel fänden.

Mehrere Teilnehmer der Sitzung am Montag äußerten sich zu den Vor- und Nachteilen des geplanten Unterhaltungskomplexes, zur Steuererhebung und zu Möglichkeiten, illegales Glücksspiel zu verhindern.