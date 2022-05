Foto: The Nation

MAE HONG SON: Der Salawin-Nationalpark in der Provinz Mae Hong Son im Norden des Landes soll zu Thailands neuestem Ökotourismusziel entwickelt werden ausgebaut werden, das Besucher mit Trekking-Abenteuern, atemberaubenden Aussichtspunkten und heißen Quellen anziehen soll.

Die Pläne, die bergige Waldregion an der Grenze zu Myanmar in ein bedeutendes Tourismusziel zu verwandeln, wurden am Donnerstag von der Forest Industry Organisation (FIO) der Presse vorgestellt.

Die FIO ist für die Erhaltung der natürlichen Ressourcen und die nachhaltige Entwicklung der im Salawin-Nationalpark lebenden Gemeinden zuständig.

FIO-Direktor Sukit Chanthong sagte, der Park habe das Potenzial, sich zu einem bedeutenden Ökotourismusziel zu entwickeln, und verwies auf seine Hauptattraktion – die heißen Quellen und seine Bergwelt mit Höhenlagen von durchschnittlich 800 Metern über dem Meeresspiegel.

Foto: The Nation

Die natürlichen heißen Quellen sprudeln mit einer Temperatur von 79 Grad Celsius aus dem Boden, bevor sie weiter flussabwärts abkühlen. Dem Bad im Natur-Whirlpool wird eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt.

Die FIO hofft, dass die Entwicklung des Parks zu einer Tourismusattraktion dringend benötigte Arbeitsplätze und Einnahmen für die örtlichen Gemeinden schaffen wird.

Die Regierung hat sich für dieses Jahr ein Ziel von 7 bis 10 Millionen touristische Ankünfte gesetzt, nachdem die Reisebeschränkungen aufgehoben wurden. Die Provinz Mae Hong Son ist bei ausländischen Touristen vor allem wegen des Ferienortes Pai beliebt, wo auch die heißen Quellen eine große Anziehungskraft ausüben.

Die FIO plant außerdem die Entwicklung des Salawin-Nationalparks in ein Lernzentrum, um das Bewusstsein für die natürlichen Ressourcen und die Notwendigkeit der Erhaltung sowie der nachhaltigen Entwicklung schärfen soll.

Foto: The Nation

Aktuelle Informationen über den Salawin-Nationalpark erhalten Sie auf der FIO-Facebook-Seite und telefonisch unter der Rufnummer 081-881.5037.