Foto: The Nation

MAE HONG SON: Starke Regenfälle haben zu Sturzfluten und Erdrutschen geführt, die öffentliche Einrichtungen, Häuser, Bauernhöfe und Touristenattraktionen in den Bezirken Mueang und Pai dieser nördlichen Grenzprovinz beschädigt haben.

Der Gouverneur von Mae Hong Son, Chettha Mosikarat, sagte am Montag (11. September 2023), dass er die zuständigen Beamten angewiesen habe, die Schäden zu bewerten und den Menschen in den betroffenen Gebieten zu helfen. Er fügte hinzu, dass auch Entschädigungsfragen geklärt werden müssten.

Nach Aussage des Provinzgouverneurs wurden Häuser, Reisfelder und andere landwirtschaftliche Kulturen sowie zwei beliebte Touristenorte, die Tham-Pla-Höhle und die Su-Tong-Pae-Brücke im Bezirk Mueang, beschädigt. Er betonte, dass die Touristenattraktionen schnellstmöglich wiederhergestellt werden müssen, da die Hochsaison für Touristen bevorsteht.

Laut Chettha begannen die Überschwemmungen und Erdrutsche am letzten Freitag (8. September 2023) gegen 22.00 Uhr, nachdem es mehrere Tage lang stark geregnet hatte.

Das Provinzbüro für Katastrophenschutz und Schadensbegrenzung berichtete, dass im Bezirk Mueang 373 Häuser mit 925 Einwohnern in Ban Huay Pha im Tambon Huay Pha von einer Sturzflut betroffen waren.

Eine Frau starb, als sie auf dem Heimweg auf einem Motorrad von den Fluten mitgerissen wurde.

Schlammlawinen beschädigten außerdem sechs Häuser und zwei Schulen.

In Ban Mok Cham Pae im Tambon Mok Cham Pae wurden 38 Häuser mit 152 Bewohnern und Ackerland durch Überschwemmungen der Flüsse Mae Sa Nga und Mae Sa Ngi überschwemmt. Viele Strommasten wurden umgestürzt.

Ebenfalls stark betroffen waren Ban Kung Mai Sak im Tambon Pang Mu und vier Dörfer im Tambon Pha Bong, in denen etwa 535 Häuser und 1.400 Menschen betroffen waren.

Zweitausend Einwohner in den Dörfern Moo 5 und Moo 11 im Bezirk Pai wurden von Sturzfluten getroffen, die Straßen und landwirtschaftliche Kulturen beschädigten.

Surasee Kittimonthon, Generalsekretär des Amtes für Nationale Wasserressourcen und stellvertretender Direktor des National Water Command Centre, sagte, dass es in den Provinzen Uttaradit, Ubon Ratchathani, Lop Buri, Trat, Trang und Kanchanaburi heftige Regenfälle gegeben habe.

Er warnte, dass die Menschen in den nächsten Tagen in 20 Provinzen – Chiang Rai, Phetchabun, Bung Kan, Chon Buri, Rayong, Chanthaburi, Trat, Kanchanaburi, Ranong, Chiang Mai, Mae Hong Son, Tak, Lampang, Phrae, Nan, Phayao, Uttaradit, Phitsanulok, Uthai Thani und Phang-nga – in höchster Alarmbereitschaft sein sollten, da es zu Sturzfluten kommen könne.