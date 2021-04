Von: Redaktion DER FARANG | 01.04.21

MAE HONG SON: Zurzeit befinden sich etwa 2.000 Karen-Flüchtlinge in den Bezirken Mae Sariang und Khun Yuam. Behörden haben ihnen Unterkünften zur Verfügung gestellt und versorgen sie mit Wasser und Lebensmitteln, teilte der Gouverneur der Provinz Mae Hong Son, Sithichai Jindaluang, auf einer Pressekonferenz mit.

Die Karen flohen vor Luftangriffen der Regierungstruppen Myanmars. Die Angriffe erfolgten inmitten der bisher blutigsten Woche, in der die Junta gegen die Zivilbevölkerung vorging. „Die Flüchtlinge kamen seit dem 11. März über die Grenze, als die Situation in Myanmar zu eskalieren begann“, berichtete Sithichai. Beamte hätten den Flüchtlingen nicht nur eine Unterkunft und andere notwendige Dinge zur Verfügung gestellt, sondern verhandeln auch mit denen, die nach Myanmar freiwillig zurückkehren wollen. Diese Karen würden voraussichtlich in den nächsten Tagen Thailand wieder verlassen.

Flüchtlinge, die nicht zurückkehren wollen oder dazu nicht in der Lage sind, werden nach den Richtlinien der thailändischen Regierung behandelt. Sollte sich die Situation in Myanmar verschlimmern und mehr Flüchtlinge nach Thailand kommen, will die Provinz den Bau eines Flüchtlingslagers in Erwägung ziehen, vorbehaltlich der Zustimmung des Innenministeriums.

Sithichai sagte weiter, dass sieben Karen auf der Flucht nach Thailand verletzt wurden. Fünf werden im Hospital Sobmei und je einer in den Krankenhäusern Mae Sariang und Sri Sangwan behandelt. „Sobald die Verletzten geheilt sind, werden sie entweder zurückgeschickt oder zu den anderen Flüchtlingen nach Thailand gebracht. Die Provinz folgt den humanitären Prinzipien und internationalen Gesetzen im Umgang mit den Flüchtlingen aus Myanmar," betonte der Gouverneur.