Von: Björn Jahner | 08.10.22

NONG KHAI: Nach mehr als sechs Monaten Bauzeit ist es nun endlich so weit: Am Samstag, 15. Oktober 2022 eröffnet in Nong Khai das Madame Country Restaurant – und das wird ausgiebig gefeiert! Bereits ab 17.00 Uhr wird den Gästen ein abwechslungsreiches Live-Musikprogramm mit verschiedenen Interpreten und Tänzerinnen angeboten – „sanuk mak mak!“

Angelehnt an den Hard-Rock-Café-Stil dürfen sich die Gäste täglich auf englische und thailändische Live-Musik talentierter Musiker, Karaoke sowie auf Sport-Liveübertragungen über Sky und DAZN freuen. Das Restaurant bietet ausgezeichnetes Thai- und Isaan-Food und verfügt über einen Biergarten sowie einen klimatisierten Innenbereich für insgesamt 160 Gäste.

​



Die Speisekarte umfasst insgesamt 60 verschiedene Gerichte, darunter auch beliebte westliche Gerichte für internationale Gäste. Die Getränkekarte bietet ein reichhaltiges Sortiment an internationalen und thailändischen Spirituosen, neben Flaschenbier gibt’s auch kühles Blondes frisch vom Fass. Ein Besuch lohnt sich aber auch bereits am Nachmittag, wenn ein Stück Apfel- oder Käsekuchen mit einer Tasse Kaffee angeboten wird. ​

Telefonische Tischreservierung für die Eröffnungsparty am 15. Oktober unter den Rufnummern 098-383.9343 und 082-890.0782. Surapa und Holger Klawitter freuen sich auf viele neue und bekannte Gesichter! Mehr erfahren Sie auf Facebook.