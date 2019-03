Von: Christian Böhmer (dpa) | 05.03.19

PARIS (dpa) - Delikater Auftritt in Paris: Frankreichs Staatschef Macron spricht vor 300 Gästen eines sehr ungewöhnlichen Geheimdienst-Treffens. Spionage ist Sache der einzelnen EU-Staaten - soll das für immer so bleiben?

Islamistischer Terrorismus, Wirtschaftsspionage, organisierte Kriminalität, Weiterverbreitung von Atomwaffen oder Cyberattacken: An Herausforderungen für die europäischen Geheimdienste mangelt es nicht. Auf Initiative Frankreichs kommen nun hochrangige Geheimdienstler aus 30 europäischen Ländern in Paris zusammen, um sich auszutauschen und über gemeinsame Strategien zu beraten.

Zum Abschluss will Staatschef Emmanuel Macron heute (Dienstag, 16.00 Uhr) vor rund 300 Gästen der europäischen Geheimdienst-«Akademie» sprechen. Deren Gründung hatte der 41-Jährige vor rund eineinhalb Jahren in seiner viel beachteten «Sorbonne»-Rede zur Neuaufstellung Europas gefordert. Nun gibt es das erste Treffen; in Macrons Amtssitz ist ganz unbescheiden von einem «beispiellosen Ereignis» die Rede.

Der Staatschef will erreichen, dass Geheimdienste mehr in den Blick staatlicher Entscheider in Europa rücken. Auch unter Bürgern gibt es traditionell Skepsis und Misstrauen, auch in Deutschland.

Der 41-Jährige plädiert schon seit längerem dafür, dass Europa bei seiner Sicherheit das Heft in die Hand nehmen und damit auch unabhängiger von dem großen Partner USA werden muss. In diesen Zusammenhang gehören auch seine Ideen für eine «europäische Armee» und einen gemeinsamen europäischen Verteidigungshaushalt.

Das Thema Geheimdienst-«Akademie» eignet sich für Missverständnisse. Es ist zunächst einmal keine EU-Institution, sondern eine Initiative europäischer Staaten. Es geht laut Élyséekreisen zudem nicht darum, gemeinsam Spione auszubilden oder gar einen europäischen Geheimdienst zu gründen, denn die «Dienste» sind in Europa Sache der Staaten.

Es gab zwar - gerade nach schweren Terroranschlägen - immer wieder Vorstöße, daran etwas zu ändern, bisher aber ohne Erfolg. Der Austausch unter Geheimdienstlern hat auch jetzt schon Grenzen, wie ein Experte berichtet: «Jeder überwacht den anderen auch ein bisschen.»

Die Europäische Union ist jedoch nicht untätig. Die Außen- und Verteidigungsminister der Mitgliedsländer gaben Ende vergangenen Jahres grünes Licht, eine Fortbildungseinrichtung für Geheimagenten zu schaffen. Dabei sollen die Mittelmeerländer Griechenland und Zypern federführend auftreten. Bei der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind allerdings nicht alle Mitgliedstaaten dabei - Dänemark, Großbritannien und Malta bleiben außen vor.

Bei der neuen Akademie in Paris, deren Führung bisher nicht klar geregelt ist, machen hingegen laut Élyséekreisen alle EU-Staaten mit - auch das austrittswillige Großbritannien. Dazu kommen die nicht zur Europäischen Union gehörenden Nachbarn Schweiz und Norwegen. Die Zusammenarbeit mit London sei gut, daran ändere auch der Brexit nichts, resümiert ein Insider.

Eingeladen sind Vertreter von Inlands-, Auslands- und Militärgeheimdiensten europäischer Länder. Wo die genaue Abgrenzung zwischen der Akademie und der EU-Fortbildungsinitiative für Geheimagenten verläuft, wurde zunächst nicht richtig klar.

Sind Vertreter nicht-europäischer Länder, also aus den USA, Israel oder der Türkei eingeladen? «Nein», lautet die Antwort. «Das ist eine Veranstaltung der Europäer», sagt ein Verantwortlicher. Hinter den Kulissen wird aber angedeutet, dass sich große Partner mit starken Geheimdiensten Ergebnisse des Treffens schon beschaffen werden.