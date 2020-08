Macron mahnt nach Explosion in Beirut «historische Verantwortung» an

Von: Redaktion (dpa) | 06.08.20 | Aktualisiert um: 18:20

BEIRUT: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach der verheerenden Explosion in Beirut von einer «historischen Verantwortung» für die politische Führung im Libanon gesprochen. «Es handelt sich um eine politische, moralische, wirtschaftliche und finanzielle Krise, deren erstes Opfer das libanesische Volk ist, und sie erfordert extrem schnelle Reaktionen», sagte Macron am Donnerstag nach seiner Ankunft in Beirut.

Bei einer Tour durch eine zerstörte Gegend im Zentrum von Beirut wurde der Staatschef von wütenden Anwohnern empfangen. «Warum sind Sie gekommen?», riefen einige von Balkons herunter. «Ihr seid alles Mörder», schrie eine Frau unter Tränen. «Wo waren Sie gestern? Wo waren Sie am Vortag? Wo waren Sie, als diese Bomben im Hafen gelagert wurden?» Andere beschimpften den libanesischen Präsidenten Michel Aoun als «Terrorist». Die lauten Rufe hallten über die Straße.

Vor Journalisten sagte Macron, die Unterstützung und Solidarität Frankreichs seien selbstverständlich. Er sei gekommen, um den Libanesen Frankreichs Freundschaft und Brüderlichkeit zu bringen. Man müsse zusätzliche französische und europäische Unterstützung organisieren. Frankreich wolle dies «in den kommenden Stunden» organisieren. Macron kündigte die Ankunft weiterer französischer Polizei- und Ermittlungsteams im Libanon an.

«Heute steht die Hilfe, die Unterstützung für die Bevölkerung im Vordergrund. Bedingungslos.» Frankreich dringe aber bereits seit Jahren auf Reformen in den Bereichen Energie oder Korruptionsbekämpfung. «Wenn diese Reformen nicht durchgeführt werden, wird es mit dem Libanon weiter abwärts gehen», mahnte Macron. Dies sei ein weiterer Dialog, den man führen müsse.

Der Libanon war früher Teil des französischen Mandatsgebiets im Nahen Osten, die beiden Länder sind immer noch eng verbunden. In Frankreich leben heute zahlreiche Libanesen. Bei der Explosion am Dienstag wurde auch der französische Architekt Jean-Marc Bonfils getötet, der historische Gebäude restaurierte, die im Bürgerkrieg (1975-1990) zerstört wurden. 24 weitere Franzosen wurden verletzt, drei von ihnen schwer.

Macron strebt einen Wiederaufbauvertrag für das Mittelmeerland an und will bei seinem Besuch dafür die Grundlage schaffen. Ob dabei internationale Partner eingebunden werden sollen, blieb zunächst offen. Macron hatte bereits unmittelbar nach der Katastrophe im Hafen von Beirut Unterstützung zugesagt.