Written by: Redaktion DER FARANG | 26/03/2019

PARIS (dpa) - Es ist ein diplomatischer Drahtseilakt: Auf einer Seite werden beim Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping milliardenschwere Aufträge vereinbart. Gleichzeitig hat Frankreich politische Forderungen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert eine Partnerschaft zwischen Europa und China, die auf klaren Prinzipien beruht. Es gehe dabei unter anderem um einen «starken Multilateralismus», also die Stärkung internationaler Institutionen und Abkommen, sagte Macron am Montag in Paris nach einem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping. Der Klimaschutz sei dabei besonders wichtig. Der 41-Jährige sprach sich auch für faire Wirtschaftsbeziehungen aus, «die unsere beiderseitigen Interessen respektieren».

Am Rande des Staatsbesuchs von Xi in Frankreich wurden milliardenschwere Wirtschaftsdeals vereinbart. Der Flugzeugbauer Airbus ergatterte einen Großauftrag aus China über 300 Maschinen. Macron spach von einem «exzellenten Signal». Abmachungen gab es demnach auch in der Energie- oder der Transportbranche.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Dienstag im Pariser Präsidentenpalast erwartet, um mit Macron, Xi und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zu beraten. Das Treffen im Kreis der Europäer ist kein Zufall, denn Macron verfolgt in den Beziehungen zu der riesigen Wirtschaftsmacht China einen dezidiert europäischen Ansatz. Er setzt sich damit ab von der italienischen Regierung, die sich trotz Bedenken von EU-Partnern dem chinesischen Milliardenprojekt einer «Neuen Seidenstraße» angeschlossen hat.

Macron stellte jedoch mit China eine Zusammenarbeit bei konkreten Vorhaben in Drittländern entlang der sogenannten Seidenstraße in Aussicht. Dabei müssten internationale Normen eingehalten werden. Peking will mit der umstrittenen Infrastruktur-Initiative neue Handelswege nach Afrika, Europa oder Lateinamerika erschließen.

Xi betonte, China liege viel an einem starken Europa. «Ein geeintes, blühendes Europa entspricht unserer Vision einer multipolaren Welt.» Über das Seidenstraßen-Vorhaben sagte er, das übergeordnete Ziel sei eine «harmonische Koexistenz der gesamten Menschheit».

Macron sagte, er habe mit Xi auch die Frage der Grundrechte in China angesprochen. Es gebe dazu Besorgnisse, sagte Macron, ohne dabei ins Detail zu gehen. Xi macht bei seiner Europareise bis Dienstag in Frankreich Station, nachdem er vorher Italien und Monaco besucht hatte.