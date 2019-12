Macron fordert Verständnis für Länder mit Atomenergie

Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.19

BRÜSSEL (dpa) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert Verständnis für die EU-Staaten, die zur Erreichung von Klimazielen weiter auf Atomenergie setzen wollen.



Jeder solle den Übergangsprozess so gestalten können, wie er es wolle, sagte er am Donnerstag zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. Gerade für Länder, die den Kohleausstieg bewältigen müssten, sei es nicht möglich, von einem Tag auf den anderen auf erneuerbare Energien umzusteigen.

Macron verwies zudem darauf, dass die Atomenergie auch in seinem Land eine große Rolle spielt. In Frankreich komme derzeit mehr als 60 Prozent der Energieproduktion aus Atomreaktoren, sagte er.

Unter den EU-Staaten ist vor allem umstritten, ob der Ausbau der Kernenergie mit EU-Mitteln unterstützt werden sollte, um Klimaschutzziele zu erreichen. Als Beispiele für Länder, die dagegen sind oder dies sehr kritisch sehen, nannte Macron Österreich, Luxemburg und Deutschland.

Der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel sagte beim Gipfel: «Wir sind der Überzeugung, dass Atomenergie weder nachhaltig noch sicher ist.» Wenn einzelne Länder auf Atomkraft setzen wollten, sei das ihr Recht. EU-Gelder sollte es dafür aber nicht geben.