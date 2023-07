UPDATE - PATTAYA/KANCHANABURI: Am Mittwoch (12. Juli 2023) wurde in Kanchanaburi im Westen Thailands der letzte noch flüchtige Hauptverdächtige im grausamen Mordfall des deutschen Immobilienmaklers Hans Peter Mack verhaftet.

Unter der Führung von Generalmajor Teerachai Chamnanmor nahm ein Team der Polizei der Region 2 den letzten Verdächtigen fest. Bei dem 27-jährigen Festgenommenen handelt es sich um einen Pakistani mit thailändischer Staatsbürgerschaft.

Er wurde verhaftet, als er aus einem Taxi in der Stadt Kanchanaburi ausstieg, kurz bevor er angeblich nach Myanmar fliehen wollte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts wird er zur Polizeistation Nongprue gebracht, was voraussichtlich etwa fünf Stunden dauern wird.

Unterdessen wurde am Dienstag (11. Juli 2023) ein 52-jähriger deutscher Staatsbürger von der thailändischen Polizei verhaftet. Auch er zählt zu den Hauptverdächtigen und wird von den Ermittlern als mutmaßlicher Drahtzieher der Tat betrachtet. Er wird dem Rockermilieu zugerechnet und wurde im Clubhaus eines einschlägig bekannten Motorradclubs in Bangkok verhaftet.

Am Mittwoch versuchte die Polizei in Nongprue erneut, den Hauptverdächtigen zu befragen. Er bestreitet nach wie vor alle Vorwürfe und gibt an, dass er keine Aussage machen werde, solange kein Anwalt seiner Wahl anwesend sei. In der Zwischenzeit hat die thailändische Polizei sein Aufenthaltsvisum für Thailand widerrufen.

Während er zur Nongprue-Polizeistation gebracht wurde, um die Aufhebung seines Visums zu unterzeichnen, traf er kurzzeitig auf Reporter. Als sie ihn nach dem Vorfall befragten, bedeckte er sein Gesicht mit den Händen und sagte lediglich „Bullshit“.

Bisher hat keiner der drei Hauptverdächtigen eine Kaution beantragt, und es ist unwahrscheinlich, dass ein Antrag, sofern gestellt, bewilligt wird, außer möglicherweise bei einer Frau, die sich freiwillig gestellt hat und von den Strafverfolgungsbehörden als kooperativ beschrieben wurde.