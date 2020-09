Machtkampf : Personalrochade im Sicherheitsapparat

MINSK: Seit dreieinhalb Wochen gibt es Proteste in Belarus gegen den autoritären Staatschef Lukaschenko. Der hat den Sicherheitsapparat auf seiner Seite - und nimmt dort wichtige Personaländerungen vor.

Inmitten andauernder Proteste in Belarus (Weißrussland) hat der autoritäre Staatschef Alexander Lukaschenko mehrere wichtige Positionen im Sicherheitsapparat neu besetzt. Dabei installierte er am Donnerstag nicht neues Personal, sondern gab seinen Vertrauten andere Posten. Lukaschenko verwies zur Begründung der Rochade auf neue Aufgaben und Probleme im Zusammenhang mit der Sicherheitslage.

Beobachter deuteten das Vorgehen unterschiedlich. Einige gingen davon aus, dass der Staatschef die Kontrolle über die Sicherheitsorgane verschärfen wolle. Sie sind eine wichtige Stütze, damit der unter Druck geratene Präsident auch nach einem Vierteljahrhundert an der Macht bleiben kann. Der Sicherheitsapparat hält ihm bislang die Treue. Andere Beobachter sprachen von einem «normalen Vorgang» nach einer Wahl, andere wegen des Ämtertauschs von einer «Show».

Chef des Geheimdienstes KGB werde nun Iwan Tertel, meldete die Staatsagentur Belta in Minsk. Er gehörte bislang als Leiter des staatlichen Kontrollausschusses der Regierung an und löst Waleri Wakultschik an der Spitze des gefürchteten Geheimdienstes ab. Der bisherige KGB-Chef soll nun Staatssekretär im Sicherheitsrat werden.

Seit der Präsidentenwahl vor rund dreieinhalb Wochen gibt es täglich Proteste gegen Lukaschenko. Der 66-Jährige hatte sich mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären lassen. Die Opposition hält dagegen Swetlana Tichanowskaja für die wahre Gewinnerin, die aber aus Angst um ihre Sicherheit ins EU-Land Litauen geflüchtet ist. Die Wahl steht international als grob gefälscht in der Kritik. Russland und China hatten Lukaschenko dagegen zum Wahlsieg gratuliert.

Die Führung in Minsk bemüht sich seit der Wahl um ein deutlich besseres Verhältnis zum großen Nachbarn Russland. Noch vor der Abstimmung am 9. August war der KGB gegen mehr als 30 mutmaßliche russische «Söldner» vorgegangen, weil sie angeblich Unruhe in Belarus stiften wollten. Die Männer kamen wieder frei. Zuletzt stärkte auch Kremlchef Wladimir Putin dem von seinen Gegnern als «letzter Diktator Europas» bezeichneten Lukaschenko den Rücken.

Am Donnerstag reiste der russische Ministerpräsident Michail Mischustin nach Minsk. Bei den Gesprächen ging es auch um Schulden: Belarus hat laut eigenem Finanzministerium 18 Milliarden US-Dollar Verbindlichkeiten im Ausland. Mit einem großen Teil dieser Summe steht das Land demnach bei Russland in der Kreide.

Mischustin sagte der russischen Agentur Interfax zufolge, beide Seiten hätten sich auf einen Modus zur Zahlung für Energielieferungen geeinigt. Details nannte er zunächst nicht. Die belarussische Wirtschaft ist stark abhängig von Russland, das etwa Öl und Gas liefert. Russland sieht seinen Nachbarn und Verbündeten auch als strategisch wichtige Pufferzone zur Nato.

Lukaschenko zeigte sich einmal mehr unbeeindruckt von den Protesten gegen ihn. «Es wäre lächerlich zu behaupten, dass wir große Probleme oder Schwierigkeiten haben», meinte er. «In den Regionen ist das Leben halt anders als in Minsk.» Vor allem in der Hauptstadt gehen regelmäßig viele Menschen zu Protesten auf die Straße.

Auch am Donnerstag wurden Aktionen gegen Lukaschenko fortgesetzt. So bildeten Demonstranten Menschenketten. In einer katholischen Kirche gab es einen Solidaritätsgottesdienst, nachdem Kirchenvertreter Druck seitens der Staatsführung beklagt hatten. Vereinzelt gab es Berichte über neue Festnahmen. Zuletzt wurden Menschenrechtlern zufolge Hunderte Demonstranten festgenommen.

Vor dem Innenministerium versammelten sich mehrere Journalisten, um gegen die Festnahme von sechs Medienvertretern zu demonstrieren. Sie waren am Montag in Polizeigewahrsam gekommen und sollen sich vor Gericht wegen angeblicher Teilnahme an einer Kundgebung verantworten. Die Journalisten erklärten, sie hätten über die Proteste berichtet. Bereits in den vergangenen Tagen waren vielen Medienvertretern die Akkreditierung entzogen worden, darunter einem ARD-Fernsehteam.

Die Staatsführung geht derweil weiter gegen den Koordinierungsrat der Demokratiebewegung für einen friedlichen Machtübergang vor. Gegen Mitglied Lilija Wlassowa wurde dem unabhängigen Portal tut.by zufolge ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem kamen Olga Kowalkowa und Sergej Dylewski für weitere 15 Tage in Haft. Auch der bekannte Fernsehmoderator Denis Dudinski wurde inhaftiert, weil er zu Protesten aufgerufen haben soll.

Indes warf Lukaschenko dem Ausland erneut vor, über die Proteste Einfluss in Belarus zu nehmen: «Es kommt aus Polen, Tschechien, Litauen und der Ukraine, was uns am meisten beunruhigt.» Der Nato warf er «unfreundliche Schritte» vor, weil sie ihre Truppen angeblich an die Grenze zu Belarus verlagert hatte. Das Militärbündnis wies das zuletzt zurück. Lukaschenko sagte, die Hälfte seiner Armee sei deshalb in höchste Kampfbereitschaft versetzt worden.

Russland unterstellt Polen, die Opposition in Belarus zu unterstützen. «Warschau übt Druck auf Minsk aus, diktiert eine Verhaltenslinie und unterstützt offen, sogar mit Geld, die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen und die Opposition», sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa.