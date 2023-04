Machtkampf im Sudan: Verflechtungen über die Landesgrenzen hinaus

KHARTUM/KAIRO/NAIROBI: Im Sudan sind Kämpfe zwischen den regulären Streitkräften und der paramilitärischen RSF ausgebrochen. Tausende flüchten in Nachbarländer. Der Konflikt sorgt in einer ohnehin volatilen Region für noch mehr Verstrickungen und zusätzliche Spannungen.

Der Sudan liegt im Nordosten Afrikas strategisch günstig am Nil und am Roten Meer, das Land hat enorme Bodenschätze und landwirtschaftliches Potenzial. Erst kürzlich ist es aus Jahrzehnten der politischen Isolation unter Langzeit-Machthaber Omar al-Baschir herausgetreten. Seit rund zehn Tagen wird es von einem erbitterten Machtkampf zwischen den zwei mächtigsten Generälen erschüttert, die es seit einem gemeinsamen Militärcoup zuletzt zusammen geführt hatten. Je länger der Konflikt andauert, desto wahrscheinlicher wird laut Experten, dass auch Nachbarländer in den Konflikt eingreifen. Ein Überblick über die strategischen Positionen und Interessen der sudanesischen Nachbarn.

Ägypten

Der nördliche Nachbar Ägypten ist besorgt um die eigene Landesgrenze. Es betrachtet den De-Facto-Präsidenten Abdel Fattah al-Burhan, der mit den regulären Streitkräften gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, Anführer der mächtigen Rapid Support Forces (RSF), kämpft, als Garant für Stabilität. Berichten zufolge soll die Regierung in Kairo die sudanesische Luftwaffe bereits mit Kampfflugzeugen unterstützt haben.

Al-Burhan ist für Ägypten zugleich auch ein möglicher Verbündeter im Konflikt mit Äthiopien und dessen Staudamm, der Ägypten um die eigene Wasserversorgung aus dem Nil und um die heimische Landwirtschaft fürchten lässt. Nach Ägypten, wo schätzungsweise vier Millionen Sudanesen leben, kommen durch den Machtkampf nun auch deutlich mehr Flüchtlinge über die südliche Grenze am Nubia-See.

Tschad

Schon jetzt sind Zehntausende Sudanesen über die Grenze in das westliche Nachbarland geflohen. «Der Tschad wird eines der am stärksten vom Konflikt im Sudan betroffenen Länder sein, wenn sich der Konflikt zu einem landesweiten Bürgerkrieg entwickelt, an dem Stammesmilizen und bewaffnete Gruppen beteiligt sind» sagt Shewit Woldemichael, Sudan-Expertin des Think Tanks International Crisis Group. Übergangspräsident Mahamat Idriss Déby Itno versucht sich daher als Vermittler im Konflikt. Der Tschad befürchtet jedoch, dass eine starke RSF-Präsenz in der Grenzregion Darfur auch zu Unruhen im Tschad führen könnte. RSF-Anführer Daglo gehört der arabischstämmigen Gemeinschaft der Rizeigat an. Viele von ihnen wohnen auch im Tschad. Déby fürchtet, die Rizeigat könnten ihn politisch schwächen.

Zentralafrikanische Republik

Laut UN leben im Sudan rund 25.000 Flüchtlinge aus der benachbarten Zentralafrikanischen Republik. Das Land mit rund 5,5 Millionen Einwohnern gilt selbst als Krisenstaat, in dem verschiedene bewaffnete Gruppen operieren. Großen Einfluss auf den Konflikt im Sudan dürfte das Land daher nicht haben. Allerdings unterhält es weitreichende Verbindungen zum umstrittenen russischen Militärunternehmen Wagner. Die Gruppe hat auch im Sudan bereits Fuß gefasst, bislang jedoch noch keine klare Position im Konflikt eingenommen. Wagner hat sowohl mit Al-Burhan als auch Daglo zusammengearbeitet und dürfte sich Beobachtern zufolge im Laufe des Konflikts auf die Seite des Siegers schlagen.

Südsudan

Obwohl das Land 2011 vom nördlichen Bruder unabhängig wurde, haben sich die politischen Beziehungen zwischen beiden Ländern entspannt. Der Südsudan hat Verbindungen zu beiden Konfliktparteien und möchte ebenfalls vermitteln - auch um zu verhindern, dass der Konflikt weiter eskaliert. Je länger der Krieg dauert, desto wahrscheinlicher könnte ein Angriff auf die sudanesische Ölinfrastruktur sein, so Ostafrika-Analyst Ben Hunter von der britischen Sicherheitsberatungsfirma Verisk Maplecroft. Die nutzt auch der Südsudan für seine Ölexporte über die Stadt Port Sudan am Roten Meer.

Äthiopien

Die Beziehung zu Sudans südöstlichem Nachbarn Äthiopien ist seit Jahren angespannt. Hintergrund ist der Bau des Staudamms am Blauen Nil. Äthiopien will mit dem Projekt seine Stromversorgung sichern, Ägypten und der Sudan fürchten allerdings, dass dadurch am Unterlauf des Nils das Wasser knapp wird. Ägypten hat sich im aktuellen Konflikt auf die Seite von Al-Burhan geschlagen, da Daglo seit 2021 engere Beziehungen zu Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed gesucht hat, so Hunter. Ein militärisches Eingreifen Äthiopiens aufseiten der RSF sei zunächst jedoch unwahrscheinlich.

Libyen

Das faktisch gespaltene Bürgerkriegsland Libyen steckt tief in seinem eigenen Konflikt. Im Osten sitzt der mächtige General Chalifa Haftar, der die RSF laut Berichten mit militärischer Ausrüstung und Munition unterstützte. Womöglich war es Gegenleistung für einen früheren Dienst: Der sudanesische RSF-Kommandeur schickte rund 1200 Kämpfer nach Libyen, um Haftar bei dessen (erfolglosem) Angriff im Jahr 2019 auf Libyens Hauptstadt Tripolis zu unterstützen.

Eritrea

Das Land am Roten Meer gilt als Nordkorea Afrikas und wird von Präsident Isaias Afewerki autoritär geführt. «Daglos gewalttätige Methoden und seine illegalen Wirtschaftsnetzwerke machen ihn zu einem natürlichen Partner für Afewerki», sagt Hunter. Ähnlich wie Äthiopien würde Eritrea im Falle eines Bürgerkriegs wohl eher Daglo als Al-Burhan unterstützen. Experten sehen eine offene militärische Beteiligung Eritreas in dem Konflikt allerdings als unwahrscheinlich.

Vereinigte Arabische Emirate

Mit ihrer Lage auf der Arabischen Halbinsel sind die Emirate eher regionaler Nachbar. Wegen strategischer Interessen sind die VAE aber ebenfalls tief im Sudan verstrickt. Der Golfstaat will dort und anderswo am Horn von Afrika sowie im Jemen militärische und wirtschaftliche Macht ausstrahlen. Öffentlich sind die VAE im Sudan-Konflikt neutral. Sie haben aber RSF-Kämpfer für den Krieg im Jemen angeworben. Zudem sind die Emirate der mit Abstand größte Importeur sudanesischen Golds weltweit. Sie haben Milliarden im Sudan investiert und sollen dort auch einen neuen Hafen bauen.