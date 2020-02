Mabprachan-Wasserstand erreicht historischen Tiefstand

Von: Björn Jahner | 27.02.20

PATTAYA: Die Wasserstände im Mabprachan-Reservoir haben einen kritischen Tiefstand erreicht, den schlimmsten seit zwanzig Jahren, wie die Anwohner und der Leiter der Pattaya Water Works Authority (PWA) berichten.

Um die Götter um Regen zu bitten, richteten Einheimische am letzten Montag eine rituelle Zeremonie aus. Mit einer Wassermenge von nur noch 16 Prozent, bemessen am Gesamtvolumen des Sees, hat der Hauptwasserspeicher der Touristenmetropole den kritischsten Tiefstand seit 20 Jahren erreicht.



Suthat Nutpan, Manager der Pattaya Water Works Authority, erklärte, dass in Pattaya in diesem Jahr mehr Wasser als in den Vorjahren verbraucht wurde und dass die Anforderungen an die Infrastruktur der Touristenstadt von Jahr zu Jahr steigen. Da sich die Wasserstände in den anderen Reservoiren Pattayas ebenfalls auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen, appelliert er an Einwohner und Touristen, Wasser zu sparen. Auch wenn Wasser aus anderen Gebieten hinzugekauft wird, sieht sich die PWA Suthat folgend gezwungen, die Wasserverteilung zu verringern.