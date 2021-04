Maas: Moskau sollte von Provokation auf Kooperation umschalten

BRÜSSEL: Bundesaußenminister Heiko Maas fordert von Russland mehr Informationen und Gesprächsbereitschaft über den Militäraufmarsch entlang der Grenze zur Ukraine. «Noch besteht die Chance, dass Russland seine selbst eingegangenen Verpflichtungen zur Truppentransparenz respektiert», sagte der SPD-Politiker am Montag am Rande einer Videokonferenz der EU-Außenminister zur jüngsten Zuspitzung des Ukrainekonflikts. «Moskau sollte von Provokation auf Kooperation umschalten.»

Deutschland hatte bereits in der Vorwoche kritisiert, dass Russland über einen Konsultationsmechanismus der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bislang keine ausreichenden Informationen über den Militäraufmarsch bereitgestellt habe und sich direkten Gesprächen verweigere.

Auf Forderungen nach neuen EU-Sanktionsdrohungen gegen Russland ging Maas nicht ein. Er sagte, er sehe es als Rolle der Europäischen Union, «überall und auf beiden Seiten dafür zu werben, dass es keine weiteren Provokationen und keine weiteren Eskalationen» gebe. Deswegen gebe es das Angebot, die EU und das Normandie-Format mit Vertretern Deutschlands, Frankreichs, der Ukraine und Russlands zu nutzen, um über «vertrauensbildende und deeskalierende Maßnahmen» zu sprechen.

«Ich glaube, im Moment geht es vor allen Dingen darum zu verhindern, dass bei dem Militäraufmarsch, den wir dort sehen, auch durch unbeabsichtigte Ereignisse eine militärische Eskalationsspirale in Gang gesetzt wird», erklärte Maas. «Die muss unbedingt vermieden werden. Das ist das, worauf wir uns im Moment konzentrieren.»

Angesichts eines starken russischen Truppenaufmarsches entlang der Grenze zur Ukraine gibt es derzeit große Sorge, dass der Konflikt in der Ostukraine erneut eskaliert. Nach Schätzungen der USA hat Russland zuletzt 15.000 bis 25.000 Soldaten auf die annektierte Halbinsel Krim und in Richtung der ukrainischen Grenze bewegt. Der Truppenaufmarsch gilt als der größte seit der Annexion der Krim 2014. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zu dem Truppenaufmarsch zurück. Verteidigungsminister Sergej Schoigu bezeichnete die Verlegung Tausender Soldaten zuletzt als Übung.