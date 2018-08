Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.18

WIEN (dpa) - Nach Ansicht von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sollte die EU in der Diskussion um eine faire Verteilung von Flüchtlingen nicht auf Zugeständnisse von Ländern wie Ungarn und Polen warten. Man werde «niemanden dazu zwingen können», Menschen aufzunehmen, sagte Maas am Donnerstag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Wien.

Wer sich weigere, müsse aber möglicherweise an anderer Stelle «mehr Verantwortung übernehmen». Als Beispiele nannte er die Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika.