Maas fordert erneut Waffenruhe im Kriegsgebiet der Ostukraine

Written by: Redaktion (dpa)

BERLIN/KIEW: Deutschland dringt erneut auf eine Waffenruhe im Kriegsgebiet der Ostukraine. Nur so könne der Konflikt gelöst werden, sagte Außenminister Heiko Maas am Dienstag nach einem Gespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Dmitri Kuleba in Berlin. «Im Detail ist das schwierig, aber möglich.» Bislang scheiterten zahlreiche Versuche, eine dauerhafte Waffenruhe zu erreichen.

Der SPD-Politiker forderte zudem weitere Grenzübergänge entlang der gut 400 Kilometer langen Frontlinie zwischen den Separatisten und den Regierungssoldaten. Bislang gebe es nur fünf im Osten des Landes. «Das ist ein Stachel im Fleisch», meinte Maas. Alle Beteiligten müssten zu weiteren Kompromissen bereit sein.

Die Ukraine sei zu Kompromissen zur Lösung des Donbass-Konflikts bereit, sagte Kuleba. Jedoch gebe es «rote Linien». Kiew hatte sich unter anderem verpflichtet, die sogenannte Steinmeier-Formel in die eigene Gesetzgebung aufzunehmen. Die nach dem Bundespräsidenten und Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) benannte Formel regelt, dass diesem Gebiet ein temporärer Sonderstatus gewährt werden solle, der bereits am Tag einer Wahl in Kraft treten soll. Bisher gab es keinen Gesetzentwurf dazu im ukrainischen Parlament.

Teile der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze stehen seit 2014 unter Kontrolle prorussischer Rebellen. Bei Kämpfen mit Regierungstruppen sind seither UN-Schätzungen zufolge rund 13.200 Menschen getötet worden. Ein Friedensplan liegt auf Eis.

Deutschland und Frankreich vermitteln seit sechs Jahren in dem Konflikt. Anfang Dezember trafen sich in der französischen Hauptstadt Paris Kremlchef Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zum ersten Mal persönlich. Ursprünglich war ein weiterer Gipfel für dieses Frühjahr in Berlin geplant. Einen Termin für das Treffen gibt es noch nicht.