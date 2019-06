Von: Redaktion DER FARANG | 14.06.19

KOH SAMUI: Soldaten, Polizei und lokale Verwaltungsbeamte kontrollierten am Mittwoch erneut die Luxusvillen in Bophut, die ohne Lizenz als Hotel betrieben und für die keine Steuern bezahlt wurden.

Die 23 Samujana Villen auf einem Areal von 70 Rai befinden sich in Bophut. Die Fünf-Sterne-Anlage ist eine Milliarde Baht wert, wurde 2011 gebaut und hat 89 Zimmer. Die weitläufigen Villen können pro Nacht für 30.000 bis 130.000 Baht gebucht werden. Jede Villa mit drei bis acht Zimmern befindet sich in separatem Besitz, und das gesamte Anwesen wird von einer Firma wie ein Hotel geführt. Ein Teil der Einnahmen geht an die Eigentümer. Die Behörden nahmen den thailändischen Manager fest.