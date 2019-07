Von: Björn Jahner | 31.07.19

PHUKET: Die Attraktivität der „Perle der Andamanensee“ – wie Phuket auch genannt wird – ist weiterhin ungebrochen, was auch die konstante Investitionsbereitschaft in vorwiegend Hotels und Resorts im Luxussegment unter Beweis stellt.

Mit Island Escape by Burasari, eröffnet die thailändische Hospitality-Gruppe in wenigen Monaten ihr bereits zweites Projekt in Phuket. Es befindet sich jedoch nicht auf der Hauptinsel, sondern auf der vorgelagerten Koh Maphrao. Zum „Soft Opening“ im September dieses Jahres sollen anspruchsvollen Gästen 15 Luxusvillen für einen unvergesslichen Aufenthalt auf der „Kokosnussinsel“ bereitstehen. Im Dezember soll die Kapazität auf 180 Zimmer und 40 Villen steigen. Mit dem neuen Island Escape betreibt die Burasiri Group insgesamt acht Objekte in Thailand und Laos.