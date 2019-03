Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.19

KOH SAMUI: Beamte des Innenministeriums, der Polizei und der lokalen Verwaltung haben am Mittwoch am Strand von Mae Nam elf Luxus-Villen kontrolliert und Dokumente eingesehen.

Das Ministerium ging einem Hinweis nach, dass für die Miskawaan Villen keine gültigen Dokumente vorlägen. Ein Vertreter der Miskawaan Co Ltd. wurde festgenommen und zur Vernehmung mit zum Bezirksamt genommen. Laut „ONB News“ bereiten Beamten jetzt Papiere für die Staatsanwaltschaft vor. Angeblich wurde beim Bau der Villen öffentliches Gelände in Anspruch genommen. Miskawaan wird online mit „Buddhas Garten" bezeichnet.