Ex-Jetset-Mönch Wirapol Sukphol erwartet weiteres Ungemach. Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Strafgericht hat Wirapol Sukphol, den ehemaligen Luxus-Mönch Phra Nen Kham, am Mittwoch zu einer Haftstrafe von 16 Jahren wegen der wiederholten Vergewaltigung eines minderjährigen Mädchens über fast zwei Jahre verurteilt.

Das Gericht befand den 39-Jährigen der Straftaten schuldig, die auf detaillierten Aussagen des jungen Opfers, das jetzt 32 Jahre alt ist, und der Eltern beruhen. Sie schilderten, wie der damalige Mönch in der Provinz Sisaket in seinem Auto vorgefahren war, das Mädchen weggebracht und sexuell missbraucht hatte. Die Verstöße erfolgten von Januar 2000 bis Mitte 2001. Das Mädchen war damals 14 Jahre alt. Wirapol hatte mit ihm ein Kind gezeugt.

Der für seinen aufwendigen Lebensstil bekannte Mönch floh damals aus der nordöstlichen Provinz in die Vereinigten Staaten, als das Department of Special Investigation (DSI) einen DNA-Test durchführen wollte. Die USA hatten Wirapol im letzten Jahr ausgeliefert. Er hatte alle Anklagen bestritten. Die 16-jährige Haft umfasst acht Jahre für die Trennung eines Kindes von seinen Eltern und weitere acht Jahre für sexuellen Missbrauch. Das Gericht hat die vor Monaten bereits verhängte Haftstrafe von 20 Jahren für Betrug, Geldwäsche und Computerkriminalität auf 36 Jahre verlängert. Sein Opfer sagte am Mittwoch im Gericht, dass es Wirapol über 40 Millionen Baht Kindergeld verklagt. Der damalige Mönch hatte ihrer Familie 10.000 Baht pro Monat versprochen, aber die Zahlungen hatten nach einer Weile aufgehört.