Von: Redaktion DER FARANG | 13.02.19

BANGKOK: Der neue Mercedes GLE ist geräumig, luxuriös und digital. Der SUV fasziniert mit seiner Sprachsteuerung des Bediensys­tems MB UX und der riesigen Bildschirmlandschaft.

Mit dem eABC-Fahrwerk steuert Mercedes an jedem Rad die Luftfederung, so dass die Bodenfreiheit um zwölf Zentimeter variiert. Er schwebt über Unebenheiten wie ein fliegender Teppich und legt sich in die Kurven wie ein Skifahrer. Eine Kamera unterstützt die vorausschauende Steuerung. Das Ergebnis ist ein entspanntes und buchstäblich leichtes Fahrgefühl.