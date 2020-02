Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.20

BANGKOK: Thailändische Ärzte haben Grippe- und Aids-Medikamente bei der Behandlung einer Chinesin mit schweren Symptomen erfolgreich gegen das Coronavirus eingesetzt.

Zwei Ärzte des Rajavithi-Krankenhauses in Bangkok - Dr. Kriangsak Atipornwanich und Assistent-Professor Dr. Subsai Kongsangdao – hatten die beiden Medikamente einer 71-jährigen Frau gegeben und in 48 Stunden eine Verbesserung des gesundheitlichen Zustands erreicht. Die Frau wurde zuerst in das Hospital Hua Hin eingeliefert und am 29. Januar in das Rajavithi-Krankenhaus gebracht.

Nachdem die Ärzte festgestellt hatten, dass sie schwere Symptome hatte, beschlossen sie, Oseltamivir, ein Mittel gegen Grippe sowie Lopinavir und Ritonavir, zwei Aids-Medikamente, zu verwenden. Dr. Kriangsak räumte ein, dass die Chinesen bereits auf Aids-Medikamente zur Behandlung des neuartigen Coronavirus zurückgegriffen hätten. „Nach schlechten Labortests über zehn Tage war der Test nach 48 Stunden schließlich positiv. Die Genesung erfolgte schnell “, sagte Dr. Kriangsak. Die Ärzte haben die Entdeckung einem medizinischen Journal gemeldet und wollen die Medikamente bei weiteren Patienten anwenden. Die beiden Medikamente seien bei Patienten mit schwerwiegenden Symptomen wirksam.

Ärzte des Gesundheitsministeriums sagten auf einer Pressekonferenz am Sonntag, dass in Thailand insgesamt 19 Patienten vom Coronavirus betroffen seien. Insgesamt seien bisher 382 Menschen untersucht worden.