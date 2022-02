BANGKOK: Auf einer Pressekonferenz präsentierte die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) am Montag mehrere computergenerierte Bilder des Lumpini-Parks, wie er nach Abschluss der Umgestaltung im Jahr 2024 aussehen wird – rechtzeitig zum 100-jährigen Parkbestehen im Jahr 2025.

Die veröffentlichten Bilder zeigen den neuen, umgestalteten 360-Hektar-Park (0,57 Quadratkilometer), der mit speziellen Fahrrad- und Joggingwegen ausgestattet ist, die mit dem nahe gelegenen Benchakitti Park verbunden sind. Alle Kabel und Stromleitungen befinden sich im Untergrund, so dass Besucher einen ungehinderten Blick auf die weitläufige grüne Gartenanlage genießen können.

Foto: The Nation

Der Lumpini Park im Bezirk Pathumwan ist seit seiner Eröffnung im Jahr 1925 die grüne Lunge der Millionenmetropole. Die 2,5 Kilometer langen Wege rund um den Park sind bei Joggern sowohl in den Morgen- als auch in den Abendstunden sehr beliebt, während die von Rasenflächen umgebenen Zierteiche ideale Picknickplätze sind. Der Park ist täglich von 04.30 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet und zieht in der Regel pro Tag zwischen 15.000 und 20.000 Menschen an.

Foto: The Nation

Neben der Schaffung neuer Einrichtungen und Lernbereiche sollen auch alle bisher unerschlossenen Teile der weitläufigen Parkanlage begehbar gemacht werden. Zu den geplanten Einrichtungen gehören der sechsstöckige „Lumpini Corridor“, der als neuer Aussichtspunkt dienen wird, barrierefreie Wege für Rollstuhlfahrer, zusätzliche Parkplätze und Wasserrückhalteflächen zur Verringerung des Überschwemmungsrisikos während der Regenzeit.

Foto: The Nation

Die erste Bauphase soll noch vor Ende 2022 beginnen, und das gesamte Projekt soll bis 2024 abgeschlossen sein, also kurz vor der Hundertjahrfeier des Parks im Jahr 2025, so die BMA.