Von: Redaktion DER FARANG | 12.03.21

BANGKOK: Das Lumpini Box-Stadion wird am Samstag als Royal Thai Army Sports Development Centre (Lumpini Muay Thai Centre) wiedereröffnet. Das von der Armee betriebene Stadion wurde um einen Übungsplatz für Soldaten und die Öffentlichkeit, ein Wettkampfhalle, eine Muay-Thai-Schule und ein Muay-Thai-Museum erweitert.

Gemäß dem Armeesprecher Santipong Thammapiya finden die Kämpfe derzeit ohne Zuschauer statt. Die Turniere werden aber live im Internet und auf dem Armee-Fernsehsender Channel 5 jeden Dienstag und Freitag von 20.30 bis 22.30 Uhr und Samstag von 14 bis 16 Uhr übertragen. Der Sender PPTV wird die Kämpfe samstags von 16 bis 18 Uhr live zeigen.

Das Lumpini Box-Stadion wurde am 14. März letzten Jahres geschlossen, nachdem ein Turnier mit rund 2.500 Zuschauern eine der größten Covid-19-Cluster-Infektionen in Thailand ausgelöst hatte. Der Armeegeneral, der für das Stadion verantwortlich war, wurde versetzt, weil er die Veranstaltung unter Missachtung der Auflagen zur Seuchenbekämpfung zugelassen hatte. Das Stadion wurde während der zweiten Welle des Virusausbruchs ab Mitte Dezember erneut geschlossen, bevor die Beschränkungen am 1. März aufgehoben wurden.