Von: Björn Jahner | 16.03.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Königlich Thailändische Luftwaffe (RTAF) wird ihr Budget im nächsten Jahr für die Anschaffung neuer Flugzeuge und deren Komponenten ausgeben, teilte der Oberbefehlshaber Air Chief Marshal Alongkorn Vannarot am Mittwoch (15. März 2023) der Presse mit.

Nach Aussage von Air Chief Marshal Alongkorn will die RTAF alte Flugzeuge durch die Neuanschaffungen ersetzen. Mit den neuen Fluggeräten sollen humanitäre Einsätze unterstützt werden.

Ausgetauscht wird u.a. ein alter Airbus 340, der 18 Jahre lang im Einsatz der RTAF war und 2026 ausgemustert wird. Zuletzt wurde das Flugzeug am 16. Februar eingesetzt, um 36 thailändische Evakuierte und den Leichnam einer thailändischen Frau, die bei dem schweren Erdbeben in der Türkei am 6. Februar ums Leben gekommen war, nach Thailand zu überführen.

„Die Beschaffung eines neuen Flugzeugs würde drei bis vier Jahre dauern“, erklärte er und fügte hinzu, dass dies einen großen Teil des Budgets verschlingen könnte.

Alongkorn führte fort, dass die RTAF ihr Budget auch für die Verbesserung der Radareffizienz von Saab 340-Flugzeugen einsetzen will. Er fügte hinzu, dass dieses Flugzeug während des Asien-Pazifik-Wirtschaftskooperationsgipfels im November letzten Jahres bei Luftverteidigungsoperationen eingesetzt wurde.

„Außerdem wartet die RTAF auf die Antwort der USA zum Kauf des modernsten Kampfjets der Welt, der F-35“, sagte er und fügte hinzu, dass die RTAF über Alternativen verfüge, falls ihr Angebot scheitern sollte.

Er erwartet, dass die USA bis Juli dieses Jahres antworten und bestätigen, dass der Regierungswechsel bei den bevorstehenden Parlamentswahlen die RTAF-Projekte nicht beeinträchtigen wird.

„Daher möchten wir die Menschen bitten, zu verstehen, was die RTAF tut“, betonte er.

Er bestätigte auch, dass die RTAF ein Projekt zur regelmäßigen Wartung ihrer Saab Gripen hat.

Die Lockheed Martin F-35 Lightning II ist ein einsitziges, einmotoriges Tarnkappenflugzeug. Es gilt als das technologisch fortschrittlichste Kampfflugzeug.

Militärexperten zufolge sind die USA möglicherweise nicht bereit, sie an Thailand zu verkaufen, um zu verhindern, dass China Zugang zu ihrer Technologie erhält.