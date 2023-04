Luftwaffe übergibt Nato-Mission in Estland an Royal Air Force

ÄMARI: Die Bundeswehr hat nach acht Monaten die Führung des Nato-Einsatzes in Estland zur Luftraumüberwachung über den baltischen Staaten an Großbritannien übergeben. Im Beisein des estnischen Verteidigungsministers Hanno Pevkur wurde die Missionsverantwortung am Dienstag auf dem Militärflughafen Ämari der Royal Airforce übertragen. Die deutsche Luftwaffe wird den Auftrag zur Sicherung des Luftraums über die an Russland grenzenden Nato-Staaten Estland, Lettland und Litauen bis Ende des Monats aber weiter unterstützen.

Deutschland hatte im August 2022 das sogenannte Nato Air Policing Baltikum übernommen - für insgesamt neun Monate. Dazu waren fünf Eurofighter und rund 150 deutsche Soldaten auf dem Militärflughafen Ämari stationiert. Im März haben sie erstmalig den Luftraum gemeinsam mit der britischen Luftwaffe gesichert, bevor Großbritannien nun von Deutschland die Führung übernimmt. Anfang Mai soll der Einsatz für die Luftwaffe beendet sein und die Rückverlegung beginnen.

Bei dem gemeinsamen Einsatz patrouillieren deutsche und britische Kampfjets in gemischten Rotten den Himmel. Beide Luftstreitkräfte fliegen den Eurofighter. Daher seien die Abläufe an Boden und in der Luft leichter aufeinander abstimmbar, hieß es von der Luftwaffe.

Pevkur würdigte die Mission als eine «Botschaft der Abschreckung». Sie demonstriere den unerschütterlichen Willen der Nato, nicht nur Estland, sondern das gesamte Bündnis zu schützen. «Wir danken der deutschen Luftwaffe für einen herausragenden Einsatz und heißen die britische Royal Air Force erneut in Ämari willkommen», sagte der estnische Verteidigungsminister.

Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfjets. Die Nato sichert deshalb bereits seit 2004 den baltischen Luftraum. Dazu verlegen die Verbündeten im regelmäßigen Wechsel Kampfflugzeuge samt Personal in die Ostseestaaten im Nordosten Europas. Deutschland hatte die Aufgabe in Ämari zum neunten Mal übernommen.