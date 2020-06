Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 16.06.20

Der erste Satellit der thailändischen Luftwaffe wird am Freitag in den Orbit geschossen. Foto: Screenshot Thai PBS

BANGKOK: Die Luftwaffe (RTAF) wird an diesem Freitag ihren ersten Satelliten von der Ariane Launch Area 1 in Französisch-Guayana, einem Gebiet der Französischen Republik an der atlantischen Nordostküste Südamerikas, in den Weltraum starten.

Der RTAF-Satellit mit dem Namen Napa-1 wird in eine niedrige Erdumlaufbahn in einer Höhe von 500 Kilometern gebracht. Seine Hauptfunktion ist die Luftüberwachung und die Inspektion des Weltraums. Er soll auch bei Katastrophen helfen, Informationen über Brennpunkte in Wäldern liefern, bei der Verhütung und Bekämpfung von Waldbränden sowie bei der Bewältigung von Überschwemmungen und Dürren helfen. Der Satelliten-Start wird am Freitag um 8.30 Uhr live auf dem YouTube-Kanal von Arianespace übertragen.