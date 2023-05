Von: Björn Jahner | 25.05.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Königlich Thailändischen Luftstreitkräfte (RTAF) beharren auf der Notwendigkeit, neue Flugzeuge als Ersatz für ihre veralteten F-16-Kampfjets zu beschaffen, die demnächst ausgemustert werden sollen, um ihre Kampfbereitschaft aufrechtzuerhalten und den Luftraum des Landes zu schützen, sagte Air Vice Marshal Prapas Sonjaidee, Sprecher der RTAF, am Donnerstag (25. Mai 2023) gegenüber der Presse.

Die Vereinigten Staaten lehnten Thailands Antrag auf den Kauf ihrer hochmodernen F-35A-Tarnkappenjäger ab. Die RTAF wurde kürzlich vom US-Botschafter in Thailand, Robert F. Godec, während seines Besuchs beim Oberbefehlshaber der Luftwaffe über die Ablehnung durch die US-Regierung informiert.

Der Erklärung der US-Regierung zufolge wird es mindestens zehn Jahre dauern, bis die USA den Verkauf der fortschrittlichen Kampfjets an einen neuen Kunden wie Thailand genehmigen, und es gibt zahlreiche Anforderungen, die Thailand erfüllen muss, bevor der Verkauf genehmigt werden kann.

Zu den Anforderungen gehören Infrastruktureinrichtungen, Ausbildungssysteme, Logistik und Sicherheitsmaßnahmen, die sich von der Verwaltung der F-16-Kampfflugzeuge unterscheiden, die derzeit bei der RTAF im Einsatz sind, da die Systeme der Flugzeuge nicht kompatibel sind, so AVM Prapas.

Er sagte jedoch, dass die US-Regierung bereit sei, ihre Kampfflugzeuge der 4,5-Generation, wie die F-15 und die fortschrittlichere F-16, an Thailand zu verkaufen, die in kürzerer Zeit geliefert werden könnten.

Der Sprecher fügte hinzu, dass die RTAF ihren Beschaffungsplan für neue Kampfflugzeuge vorsichtig überprüfen werde, um den bestmöglichen Einsatz des Verteidigungshaushalts zu gewährleisten.

Was die 369 Millionen Baht betrifft, die bereits für die Anschaffung von F-35 Tarnkappenjägern bereitgestellt wurden, so wird die RTAF das Geld an die Finanzbehörde zurückgeben.