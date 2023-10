Foto: The Nation

BANGKOK: Der Chef der Königlich Thailändischen Luftwaffe hielt am Sonntag (8. Oktober 2023) eine dringende Sitzung mit hochrangigen Offizieren ab, um die Evakuierung der thailändischen Arbeiter vorzubereiten, die nach dem Hamas-Angriff am Samstag (7. Oktober 2023) in Israel festsitzen.

Der Chef der Luftwaffe, ACM Phanphakdee Phatthanakul, leitete die Sitzung in der Einsatzzentrale der Luftwaffe zusammen mit anderen hochrangigen Kommandeuren der RTAF, um die Evakuierung zu besprechen.

Foto: The Nation

Am Ende der Sitzung ordnete der RTAF-Chef an, dass fünf militärische Transportflugzeuge des Typs C-130 und ein Passagierflugzeug des Typs Airbus 340 in Bereitschaft gehalten werden, um die thailändischen Arbeitnehmer zu evakuieren, sobald Israel seinen Luftraum wieder öffnet.

Nachdem militante Hamas-Kämpfer einen beispiellosen Angriff auf zwei israelische Städte in der Nähe des Gazastreifens gestartet hatten, erklärte Israel den Krieg und schloss seinen Luftraum.

Phanphakdee hat alle Beamten angewiesen, dass die Evakuierungsmaßnahmen sowohl für die Zivilbevölkerung als auch für die Truppen sicher sein müssen.