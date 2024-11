Luftwaffe greift 100 Ziele der Hisbollah an

Der libanesische Parlamentspräsident Nabih Berri (R) trifft den US-Sondergesandten Amos Hochstein (L) in Beirut. Foto: epa/Wael Hamzeh

TEL AVIV: Die USA bemühen sich intensiv um eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Vermittler Amos Hochstein ist zu Gesprächen vor Ort. Die gegenseitigen Angriffe dauern derweil an.

Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben der Armee binnen 24 Stunden mehr als 100 Ziele im Libanon angegriffen. Darunter seien Waffenlager sowie Kommandozentralen der proiranischen Hisbollah gewesen.

Am Sonntag habe das Militär zudem zwei Kommandeure der Miliz im Libanon getötet, hieß es weiter. Diese seien für Raketenangriffe auf Nordisrael verantwortlich gewesen. Demnach dauern auch die Einsätze am Boden im Südlibanon weiter an. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Aus dem Libanon gibt es immer wieder auch Berichte über zivile Opfer.

Zugleich feuerte die Hisbollah wieder Drohnen und andere Geschosse auf den Norden Israels. Dabei wurde israelischen Medienberichten zufolge ein Gebäude getroffen.

Bei israelischen Luftschlägen kamen offiziellen Angaben zufolge jüngst auch mehrere libanesische Soldaten ums Leben. Zu einem Vorfall am Dienstagabend gab Israels Armee auf Anfrage an, dabei einen Posten der Hisbollah angegriffen zu haben. Sie prüfe Berichte über Opfer unter den libanesischen Streitkräften. Das israelische Militär betonte, es gehe gegen die Hisbollah und nicht gegen die libanesische Armee vor. Diese verhält sich im Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz neutral, gerät aber immer wieder zwischen die Fronten.