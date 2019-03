Von: Redaktion DER FARANG | 08.03.19

BANGKOK: Im Ranking des World Air Quality Report über die am stärksten verschmutzten Länder nimmt Thailand den Platz 23 ein. Bangkok wurde bei Städten mit kritischer Luftqualität auf Rang 24 platziert.

In der ASEAN-Region ist Thailand nach Indonesien und Vietnam das dritthäufigste verschmutzte Land. Bangladesch steht als das am stärksten verschmutzte Land an der Weltspitze, aber sieben der zehn am stärksten verschmutzten Städte der Welt befinden sich in Indien, einem Land, das weltweit am dritthöchsten belastet ist. Gurugram, eine Stadt etwa 30 Kilometer südwestlich der indischen Hauptstadt Neu-Delhi, hatte im Jahr 2018 die weltweit schlimmste Umweltverschmutzung. Island ist mit nur 2,5 Mikron PM2,5-Staubpartikeln das sauberste Land der Welt.

„Luftverschmutzung stiehlt unsere Lebensgrundlagen und unsere Zukunft", sagte Yeb Sano, Executive Director von Greenpeace Südostasien. Er fügte hinzu: „Wir möchten, dass dieser Bericht die Menschen dazu bringt, über die Luft nachzudenken, die wir atmen.“ Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jedes Jahr sieben Millionen Menschen an Luftverschmutzung sterben. Zu den nicht tödlichen Auswirkungen einer übermäßigen Freisetzung von PM2,5-Partikeln gehören unregelmäßiger Herzschlag, verstärktes Asthma und eine verminderte Lungenfunktion.