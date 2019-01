In Bangkok herrscht weiter dicke Luft. Foto: The Nation

BANGKOK: Für den heutigen Montag sagt die Gesundheitsbehörde eine schlechtere Luftqualität voraus.

Generaldirektorin Dr. Panpimol Wipulakorn forderte die Bevölkerung auf, außerhalb der Wohnung Gesichtsmasken zu tragen, später zu Hause zu duschen und die Kleidung gründlich zu waschen. Das gilt besonders für Menschen, die im Freien arbeiten: wie Straßenverkäufer, Verkehrspolizisten, Straßenkehrer und Tuk-Tuk-Fahrer. Dr. Panpimol rät Erkrankten, unverzüglich einen Arzt aufzusuchen bei abnormen Symptomen wie Atembeschwerden, Engegefühl in der Brust und Schwindel. Laut der Behörde zur Kontrolle der Umweltverschmutzung wird der Feinstaubanteil in der Luft am Montag zunehmen. Am Sonntag wurden an 18 Standorten entlang von Straßen und neun Bereichen außerhalb der Hauptstadt hohe PM2,5-Werte gemessen – gesundheitsschädigende Luftpartikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern.

In Bangkok und vier benachbarten Provinzen werden weiterhin Fahrzeuge auf ihre Emissionen kontrolliert, Straßen gereinigt, Wasser in die Luft gesprüht und niedrigere Gebühren auf Park-and-Ride-Parkplätzen erhoben, damit Autofahrer öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.