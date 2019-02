Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.19

BANGKOK: Der für Sonntag in der Hauptstadt geplante Marathon soll trotz des gefährlichen Smogs ausgerichtet werden.

Das hat das Ministerium für Tourismus und Sport verkündet. Am Samstagmorgen würden die Organisatoren die Smogwerte überprüfen. Bei einer Verschlechterung könnte der Laufevent allerdings abgesagt werden. Die Marathon- und Halbmarathonläufer starten am Rajamangala-Stadion bzw. am Demokratie-Denkmal um 3 Uhr bzw. 4.45 Uhr. Das 10-Kilometer- und 3,5-Kilometer-Rennen beginnen am Wat Ratchanatdaram und am Landwirtschaftsministerium an der Ratchadamnoen-Straße um 5.30 Uhr bzw. 6 Uhr. Ziel ist jeweils die City Hall. Das medizinische Personal wird von 35 auf 90 erhöht. Im Vorjahr waren über 20.000 Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen.