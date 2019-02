Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.19

BANGOK: Laut dem Industrieministerium werden zwischen dem 4. und 6. Februar etwa 2.500 Fabriken unterschiedlicher Größe in und um Bangkok an einem „Big Cleaning Day“ teilnehmen.

Anlagen sollen gesäubert werden, eine Feinabstimmung von Maschinen wird erfolgen. Das soll die Emissionen reduzieren. Etwa die Hälfte dieser Fabriken wird in dieser Zeit schließen, andere werden ihre Produktion in der Nacht um etwa 30 Prozent reduzieren. Ab Montag soll im Kampf gegen die schlechte Luftqualität eine Flotte von 47 Kleinflugzeugen der Bangkok Aviation School über Bangkok und den angrenzenden Provinzen flächendeckend Wasser sprühen. Bei einer Meinungsumfrage von Suan Dusit Poll hat sich die Mehrheit der Befragten dafür ausgesprochen, dass Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha über den Artikel 44 der Militärverfassung strenge Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung erlässt, so die eingeschränkte Nutzung von Autos in Bangkok.