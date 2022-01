Von: Björn Jahner | 23.01.22

BANGKOK: Der Großraum Bangkok und die nördlichen Provinzen des Landes werden in der kommenden Woche aufgrund von Luftstillstand von hohen Feinstaubwerten (PM2,5) betroffen sein, warnte das Center for Air Pollution Mitigation am Samstag.

Weitgehende Windstille wird die gesundheitsschädlichen PM2,5-Werte von Dienstag bis Freitag in der Hauptstadt und den benachbarten Provinzen sowie im Norden des Landes in die Höhe treiben, erklärte der Leiter der Behörde Atthapol Charoenchansa der Presse.

Gemäß Khun Atthapol werden die gesundheitsschädlichen Feinstaubwerte in den nördlichen Provinzen Chiang Mai, Lampang, Nan und Phrae von Dienstag bis Donnerstag sowie in Phitsanulok und Phichit von Dienstag bis Freitag ansteigen. Im Großraum Bangkok wiederum muss am Dienstag und am Mittwoch mit erhöhten PM2,5-Werte gerechnet werden.

Stündlich aktualisierte Informationen über die Luftqualität in Thailand sind auf den Webseiten Air4Thai.com und Bangkokairquality.com sowie über die Apps Air4Thai (Google Play / App Store) und AirBKK (Google Play / App Store) verfügbar, so Khun Atthapol.

Menschen in den betroffenen Gebieten sollten auf Aktivitäten im Freien verzichten und Nasen-Mund-Schutz-Masken bei Aufenthalten im Freien tragen.

Am Samstag befanden sich die Feinstaubwerte laut Khun Atthapol in allen Gebieten unter dem in Thailand geltenden Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Die als Feinstaub (PM2,5) bezeichnete Staubfraktion enthält 50 Prozent der Teilchen mit einem Durchmesser von 2,5 µm, einen höheren Anteil kleinerer Teilchen und einen niedrigeren Anteil größerer Teilchen. PM2,5 ist eine Teilmenge von PM10 – Partikel dieser Größe können bis in die Lungenbläschen gelangen.