Von: Björn Jahner | 24.04.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) hat einen Prototyp eines Luftreinigungsturms vorgestellt. Die Maschine soll die PM2,5-Luftverschmutzung in Bangkok wirksam bekämpfen und künftig in stark verschmutzten Gebieten der Hauptstadt installiert werden.

Nach Angaben des EGAT-Gouverneurs Boonyanit Wongrukmit nutzt der sechs Meter hohe Luftreinigungsturm Plasmatechniken, die elektrische Ladung erzeugen, um PM2,5 abzufangen. Der Turm ist in der Lage, mehr als 80 Prozent der PM2,5 abzufangen und bis zu 30.000 Kubikmeter pro Stunde zu reinigen, wobei er einen Bereich von 250 Metern abdeckt.

Der Gouverneur der EGAT sagte, dass die Maschine das Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen von EGAT, Forschern und Erfindern sei, einen Luftreinigungsturm zu entwickeln, um den lokalen Gemeinden zu helfen. Diese Türme wurden in EGAT-Gebieten aufgestellt, um ihre Effizienz zu testen und zu steigern. Die EGAT plant, sie in Zukunft landesweit in stark verschmutzten Gebieten zu installieren, um die PM2,5-Situation zu verbessern.

PM2,5 stellt ein erhebliches Umweltproblem im Land dar, da eine längere Exposition zu Atemproblemen und in bestimmten Fällen sogar zum Tod führen kann.