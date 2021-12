BANGKOK: Das Centre for Air Pollution Mitigation (CAPM) warnt, dass die Luftqualität in Bangkok und in den umliegenden Gebieten von Montag bis Donnerstag voraussichtlich bedenkliche Werte erreichen wird.

Am Montag (6. Dezember 2021) lagen die PM2,5-Werte (Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometer) im Bereich von 24 bis 52 Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/m3), während die Luftqualität im Bangkoker Bezirk Lat Krabang mit 52 μg/m3 ein unsicheres Niveau erreichte.

In Thailand gilt ein PM2,5-Zielwert in Höhe von 50 μg/m3 oder darunter. Zum Vergleich: In Deutschland gilt seit 2015 gilt ein Grenzwert für PM2,5 in Höhe von 25 µg/m³.

„Den Menschen wird geraten, keinen Müll oder Unkraut im Freien zu verbrennen, Fahrzeuge nur bei Bedarf zu nutzen, auf ihre Gesundheit zu achten sowie die PM2,5-Konzentration zu überprüfen, bevor sie ins Freie gehen“, sagte das CAPM.

„In der Zwischenzeit raten wir den Menschen in Gebieten mit hoher PM2,5-Belastung, die Zeit für Aktivitäten im Freien zu reduzieren und einen Mundschutz zu tragen. Sie sollten einen Arzt aufsuchen, wenn sie Atemwegssymptome haben“, fügte das CAPM hinzu.

Die aktuellen PM2,5-Werte können auf den beiden Webseiten Air4Thai.com und bangkokairquality.com sowie auf der Facebook-Seite des CAPM oder über die Smartphone-Anwendungen Air4Thai (Google Play / App Store) und AirBKK (Google Play / App Store) abgerufen werden.