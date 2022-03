Von: Redaktion (dpa) | 03.03.22

FRANKFURT/MAIN: Der Lufthansa-Konzern stimmt seine Kunden auf steigende Ticketpreise ein.

Wichtige Treiber seien der Ölpreis sowie steigende Gebühren an Flughäfen und bei den Flugsicherungen, sagte Finanzvorstand Remco Steenbergen am Donnerstag bei der Bilanzvorlage des Konzerns in Frankfurt. Man rechne aber damit, dass Konkurrenten stärker getroffen würden als die Lufthansa.